Nicolas Cage oltár elé vezette 31 évvel fiatalabb kedvesét

A színész és 26 éves feleségének esküvőjénél már csak kapcsolatuk története bizarrabb.

Francis Ford Coppola unokaöccseként a szokásos előnyökkel és hátrányokkal küzdött meg Nicolas Cage, aki mentségére szóljon, nem akart a híres családnévvel érvényesülni, hiszen Nicolas Kim Coppolaként látta meg a napvilágot.

Ettől persze még Hollywood öntötte rá a főszerepeket, és bár annak ellenére, hogy sokak kétkedéssel viseltettek tehetsége iránt, ha csakis a Las Vegas, Végállomás lett volna az egyetlen filmje, már azzal beírta volna magát a történelemkönyvekbe (az Oscar jogosan járt érte 1996-ben - a szerk.).

A már a kilencvenes években is idősebbnek tűnő, ám még ma is csak 57 éves Cage elképzelhető, hogy most tényleg végállomásként tekint Las Vegasra, ugyanis ötödjére állt oltár elé. Mostani választottjával, a 26 éves Riko Shibatával egy éve ismerkedett meg, a japán hölgy pedig máris elérte, hogy egy japán popduó, a Kiroro egyik dalára sétáljanak be a ceremóniára - tudta meg a People magazin.

Riko, ha nem is olyan híres, mint Lisa Marie Presley vagy Patricia Arquette volt, vélhetően elvette a színész eszét, aki nem sokkal megismerkedésük után rögtön egy saját magának építtetett sírbolthoz vitte el a New Orleans-i St. Louis temetőben. A folytatás sem volt kevésbé bizarr, hiszen Riko fekete gyémántra vágyott, amit Cage örömmel fel is kutatott számára, majd csomagküldő szolgálat segítségével el is juttatta azt szívszerelméhez, nyélbe ütve ezzel az eljegyzést. Az pedig már csak egy apró részlet, hogy a menyasszony feketében mondta ki az igent.