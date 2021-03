A legtöbben, ezekre az animációs mesékre voltak kíváncsiak

Megosztás Tweet



A hétvége legnagyobb kasszasikere a Raya és az utolsó sárkány című animációs film volt, amelyre 8,6 millió dollárért (2,6 milliárd forintért) váltottak jegyet Észak-Amerikában.

Egy év után először nyitottak ki a pandémia enyhültével a hétvégén New York-i mozik, de annak ellenére, hogy premierekkel is várták a közönséget, a jegyeladásokon érződik, hogy a nézők csak lassacskán térnek vissza a filmszínházakba.

A kalandos mesét a Disney Plus is felvette kínálatába: ahogy korábban a Mulant, most a Raya és a sárkányt is felkínálta előfizetőinek a streamingszolgáltatás 30 dolláros (9200 forintos) díjért.

A variety.com beszámolója szerint globálisan a Raya 26 millió dolláros (8 milliárd forintos) bevétellel kezdte forgalmazását a hétvégén.

Az észak-amerikai kasszasikerlista második helyét a Tom és Jerry foglalta el 6,6 millió dollárral (2 milliárd forinttal). A klasszikus rajzfilmsorozat alapján született mozifilm Amerikában 23 millió dolláros (7,1 milliárd forintos) jegybevételnél tart, világszerte pedig 57,3 millió dolláros (17,7 milliárd forint) jegyeladásnál jár. Az animációs produkciót a mozis forgalmazással egyidejűleg az HBO Max közönsége is láthatja.

A Lionsgate stúdió Chaos Walking című filmje, amely Tom Holland és Daisy Ridley főszereplésével Patrick Ness regénytrilógiája nyomán készült, a harmadik helyen végzett 3,8 millió dolláros (1,2 milliárd forint) jegyeladással. A százmillió dolláros (31 milliárd forint) költségvetésből született film bemutatását eredetileg 2019 márciusára tűzték ki, de ezt többször el kellett halasztani.

A toplista negyedik és ötödik helyét a Boogie című kosaras dráma és a Croodék: Egy új kor című animáció foglalta el. Előbbire 1,2 millió dollárért (371 millió forintért), utóbbira 780 ezer dollárért (241 millió forintért) vettek jegyet a nézők.

A Croodék: Egy új kor globális bevétele az őszi bemutató óta elérte a 157,7 millió dollárt (49 milliárd forintot).

Az elmúlt hetekben a koronavírus-járvány enyhülésének és az egyre nagyobb átoltottságnak köszönhetően Amerikában elkezdődött az óvatos nyitás, Chicagóban, Portlandben és New Yorkban is lehet már mozizni, de a filmszínházak egyelőre csökkentett nézőszámmal működnek.