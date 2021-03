A hercegi pár végre elárulta: kisfiú vagy kislány növekszik Meghan pocakjában?

Megosztás Tweet



Az év eddigi legizgalmasabbnak ígérkező interjúja napvilágot látott.

Harry sussexi herceg, a brit trónörökös másodszülött fia és amerikai felesége, Meghan Markle sussexi hercegnő interjút ad Oprah Winfrey amerikai televíziós személyiségnek (Fotó: MTI/AP/Harpo Productions/Joe Pugliese)

Hatalmas port kavart a királyi családból kiváló Harry és Meghan tabuk nélküli beszélgetése a neves műsorvezető, Oprah Winfrey-vel. A hercegi pár alig pár héttel ezelőtt, Valentin-napon jelentette be, hogy bővül a családjuk, de mindeddig nem avatták be a nyilvánosságot a születendő csöppség nemébe.

A várva várt pillanat azonban eljött, Harry és Meghan az interjú során elárulta, két éves fiúk, Archie mellé hamarosan egy kislány is érkezik. A csöppség a nyár folyamán fog megszületni és szerencsére a pici és az édesanya is kitűnő egészségnek örvend – írja a JustJared. Szemfüles rajongók egyébként korábban már kiszúrtak a hercegné ujján egy rózsaszín zafír gyűrűt, amiből arra véltek következtetni, hogy Meghan titkon így utalt a baba nemére, a gyanú pedig hivatalosan is beigazolódott.

A felkavaró interjú során Meghan azt is bevallotta, hogy amikor csatlakozott a családhoz, a ránehezedő nyomás és az egyre erősödő ellenszenv, ami mindenhová követte, sokszor félelmetes gondolatokra sarkallta őt.

A bemutatót megelőző napokban nem csak a palota, hanem a rajongók is kérték a hercegi párt, hogy halasszák el a műsort, Harry nagyapjának romló egészségügyi állapotára való tekintettel, ám ez, ahogy várni lehetett, nem történt meg.