Meglepetés: két kölyök corgi boldogítja Erzsébet királynőt

Három év után ismét élnek corgik a brit királyi palotában, miután II. Erzsébet uralkodó két kölyökkutyát kapott – közölte pénteken a Sun című napilap.

A királynő mindig is tartott és nevelt corgikat, legendás módon kedveli ezt az rövidlábú kutyafajtát. Összesen mintegy tucatnyi ebe volt az évtizedek alatt.

The Queen gets two corgi puppies while Prince Philip is in hospital https://t.co/AyJUqzqgsI

— ET Canada (@ETCanada) March 5, 2021