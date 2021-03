Hilaria Baldwin őszinte vallomása: a vetélés miatt vállalták be a hatodik gyerkőcöt

Megosztás Tweet



Öt hónappal az előző után, a legnagyobb titokban világra jött a legifjabb családtag is.

Baldwinék alaposan meglepték a rajongókat, amikor egyszer csak bejelentették, hogy alig fél évvel Eduardo születése után, megérkezett a hatodik csemetéjük is. A család egy darabig semmi mást nem közölt a kicsiről, de Hilaria nemrég egy megindító posztban megtörte a csendet, valamint azt is elárulta, kislányuk lett, akit Luciának neveztek el – számolt be a PageSix.

A gyerekek már nagyon várták a kishúgukat, de megtudtam, hogy elvetéltem. Akkor megígértem nekik, hogy jönni fog ő, csak eltévedt, ezért kicsit később ér majd ide.

Alec Baldwin és felesége a veszteségük után úgy döntöttek, béranya segítségét kérik.

A gyerekeink sokkal bátrabbak voltak a gyászidőszakban, mint mi. Lankadatlan reményük adott erőt nekünk, hogy át tudjuk vészelni.

A színész és felesége 2012-ben kötötte össze az életét. Lucia mellett a hétéves Carment, az ötéves Rafaelt, a négyéves Leonardot, a kétéves Romeót, és az öt hónapos Eduardót nevelik közösen, így Alec korábbi Kim Basingerrel kötött házasságából született huszonöt éves Irelanddel együtt, kilenc főre bővült a családjuk.