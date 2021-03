Eddig nem is tudtuk, hogy ki Angelina Jolie egyik legjobb barátnője

Megosztás Tweet



A színésznő a Grace klinika sztárjával már évek óta szoros barátságot ápol.

Angelina Jolie and Ellen Pompeo Are the Surprise Celeb BFFs We Never Knew We Needed https://t.co/r5nMOzNEAN — E! News (@enews) March 4, 2021

Különleges barátság Angelina Jolie és a Grace klinika Grey doktornőjét alakító Ellen Pompeóé. Ugyanis világ életükben ügyeltek arra, hogy ne mutatkozzanak együtt nyilvános térben. Most azonban fittyet hánytak erre a korábbi felfogásra, és összegereblyézve a gyerekeket, elugrottak a Los Angeles-i E Baldi nevű olasz étterembe.

A felkapott Beverly Hills-i helyen kapták lencsevégre a két színésznőt, akik természetesen maszkban voltak. Mindkét nő egyszerűen, de mégis elegánsan, Ellen talpig feketében, Angelina pedig talpig fehérben jelent meg a vacsorán - írja az E! News.

A rendelkezésre álló videó- és képanyag alapján megbecsülhetetlen, hogy a népes családokból hány gyermek tette tiszteletét az anyukák frappáns ötletén, ugyanis a 45 éves Angie-nek hat, az 51 éves Ellennek három gyermeke is van, de kilenc gyerek bizonyosan nem volt jelen a terasszal rendelkező étteremben.

Angelina Jolie and Ellen Pompeo were seeing having dinner together in Beverly Hills. pic.twitter.com/kqXbFYIdQI — best of angelina jolie (@bestofajolie) March 4, 2021

Angelina Jolie a Those Who Wish Me Dad című thrillerrel fog visszatérni a filmvászonra, míg Ellen Pompeo minden bizonnyal a tizenöt évnyi Grace klinika után mindenre vágyik, csak filmkészítésre nem.