John Travolta lánya, magyar vonatkozású főszerepet vállalt el

Megosztás Tweet



A húszéves Ella, szülei nyomdokaiba lép.

A Grease sztárjának és néhai feleségének, Kelly Prestonnak a gyermeke, nem most először kóstol bele a színészetbe. Ella szülei oldalán játszott már a Vén csontokban, a Gottiban és a Mérgező rózsában is, de most először készül önálló szerepre, méghozzá egy újragondolt Alíz csodaországban jellegű alkotásban, ami a Get Lost címet kapta.

A történet szerint, Alíz, akit Ella alakít majd, egy hátizsákkal útnak indul Európában, hogy beteljesítse édesanyja utolsó kívánságát. Utazása egészen csodaországig, vagyis Budapestig sodorja majd, ahol észbontó kalandok mellett, megtalálja azt, amire szíve mélyén mindig is vágyott.

A forgatásokat idén nyáron kezdik majd el Budapesten, amint a járványhelyzet lehetővé teszi – írja a Deadline.