Fontos részlet lepleződött le a Space Jam 2-ről

Lola Bunny redesign from 1996 > 2021 pic.twitter.com/Uc4uBX7FCT — SB® (@drakecereal) March 4, 2021

Még 2019 őszén bejelentették, hogy folytatást kap a Space Jam – Zűr az űrben, melynek ezúttal LeBron James lesz a főszereplője. A Space Jam: A New Legacy-hoz januárban pedig megérkezett egy kis kedvcsináló, most azonban újabb képek szivárogtak ki a második részből, mely le is leplezett egy nem is aprónak nevezhető változást.

Lola nyuszit ugyanis átfazonírozták az alkotó, már nem a szexualitást hangsúlyozzák a lány karakterrel. Így a haspóló és a forrónadrág is elmarad, ahogy alakja sem a Barbie-kat idézi majd. Lola is ugyanolyan kosármezt visel majd, mint minden más játékos, például Tapsi Hapsi.

Már 2021-et írunk! Fontos, hogy az erős női karakterek hitelességét tükrözzük.

– nyilatkozta Malcolm D. Lee rendező az EW! magazinnak.

A Bolondos dallamok figurái mellett a filmben szerepet kapott még Don Cheadle és Sonequa Martin-Green, s várhatóan több neves sportoló is cameo szerepben tűnik majd fel, úgy mint Klay Thompson, Anthony Davis, Damian Lillard, Chris Paul, vagy Kyle Kuzma.