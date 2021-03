Elon Musk most saját városra gyúr és már a nevét is kitalálta

Megosztás Tweet



Már az első lépéseket is megtette, hogy texasi bázisát várossá bővítse.

Elon Musk says he's creating a new city: Starbase, Texas.https://t.co/2rK2ayWtg6 — Complex (@Complex) March 3, 2021

Elon Musk egyelőre nem hódítja meg tejesen az űrt, hiszen szerdán Mars-utazásra tervezett kísérleti űrhajója harmadszor is felrobbant. Musk korábban úgy nyilatkozott, hogy valószínűleg még az idén végrehajtják az űrhajó első Föld körüli tesztrepülését, de nem zárta ki, hogy a terveket még felülvizsgálják, ami a történtek miatt vélhetően szükséges is.

A milliárdosnak addig is van épp elég, a Földhöz kapcsolódó terve, lyukas óráiban most saját várost építtetne. Elon a TMZ információi szerint Texasban alapítana egy saját várost, melynek Starbase, azaz Csillagbázis lenne a neve.

Musknak Cameron megyében található a SpaceX indító-, és fejlesztőbázisa, mely jelenleg Boca Chica falu közelében található. Az a terv, hogy a környező földeket és a falut bekebelezve egy nagyobb várossá fejlődjön a terület.

Elon Musk terveit megerősítette a Cameron megyei bírói hivatal is, miszerint már hivatalos megkeresés is érkezett a Tesla vezértől. Elsőre pedig nagyon úgy tűnik, hogy senki sem ellenzi Musk törekvéseit, a helyi seriff, Eddie Treviño Jr. csak annyit nyilatkozott az ügyben, hogyha Musk ezen az úton szeretne elindulni, akkor szigorúan be kell tartania minden állami alapítói jogszabályt.