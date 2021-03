Eddie Murphy lányával együtt szerepel az Amerikába jöttem 2-ben

Megosztás Tweet



Pénteken debütál az Amazon Prime Video streamingszolgáltatásában a folytatás.

Eddie Murphy és Arsenio Hall közreműködésével folytatódik az Amerikába jöttem című film több mint 30 évvel az eredeti produkció bemutatása után.

Az Amerikába jöttem 2. című folytatásban a Murphy által alakított Akeem visszatér Amerikába a képzeletbeli királyságából, Zamundából. Harminc éve azért érkezett New Yorkba, hogy feleséget találjon magának. A herceg immár három gyermekes apa, de országában csak fiúutód követhetné a trónon. Kiderül azonban, hogy New Yorkban van egy fia, s felkerekedik, hogy Queensben megtalálja.

Murphy elmondta, hogy a folytatás is fekete színészgárdával készült, akárcsak az eredeti film. Az Amazon Prime Video streamingszolgáltatásában péntektől látható vígjátékban a legtöbb korábbi szereplő is feltűnik ismét, köztük a herceg barátját játszó Arsenio Hall, a királyt alakító James Earl Jones és az Akeem feleségét játszó Shari Headley is. Az új szerepelők között van Murphy lánya, Bella Murphy.

A folytatásban ismét lesz egy jelenet, amely a borbélyüzletben játszódik és amelyben a színészek több karaktert alakítanak.