Csúnyán beszóltak a Bridgerton sztárjának testsúlyára

A Netflix népszerű 1800-as években játszódó kosztümös drámasorozata elsöprő sikert aratott világszerte, így nem meglepő, hogy nem sokkal a tavaly decemberi premier után, a streamingszolgáltató rögtön berendelte a második évadot is a szériából.

Azonban hiába egy ünnepelt sorozat sztárja valaki, így is bántó megjegyzésekkel kell szembenéznie. A napokban a Penelope Featheringtont alakító Nicola Coughlant kritizálták az idei Golden Globe-díjátadón viselt ruhája miatt.

Egy podcast műsor vezetője, bizonyos Amanda Richards csúnyán beszólt a színésznő alakjára és a gálán viselt öltözetére:

The fat girl from Bridgerton is wearing a black cardigan at the Golden Globes, bc no matter how hot and stylish you are, if you’re a fat girl there will always be a black cardigan you think about wearing, then decide against, but ultimately wear bc you feel like you have to

