Vizsgálat indult a palotában - zaklatással vádolják Meghan hercegnét

A sussexi hercegné szerint nem várhatja el a Buckingham-palota, hogy csendben maradjanak Harry herceggel, ha a palota maga is hozzájárult a róluk szóló hamis híresztelések fenntartásához.

Az Oprah Winfreynek adott interjúban, amelyet vasárnap a CBS televízióban mutatnak be, Meghan arról beszélt: nem tart annak következményeitől, hogy férjével, Harry herceggel együtt nyíltan beszélt a brit királyi udvarral való viszonyáról.

Exclusive: Royal aides have hit back at the Duchess of Sussex before her television interview with Oprah Winfrey, revealing that she faced a bullying complaint made by one of her closest advisers during her time at Kensington Palace. https://t.co/smEUNCWONP

— The Times (@thetimes) March 2, 2021