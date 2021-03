"Nem lehetnek ennyire tiszteletlenek" – a fél világ kiakadt a hercegi párra

Megosztás Tweet



Harry és Meghan ismét össztűz közé került.

A királyi család tagjai február közepén jelentették be, úton a második babájuk. Mindenki velük örült a csodás hír hallatán, majd nem sokkal később bombaként robbantották, hogy exkluzív, tabu témák nélküli interjút adtak a neves médiaszemélyiségnek, Oprah Winfrey-nek. A palotát persze nem értesítették a dologról, így őket is váratlanul érte és aggodalmukat fejezték ki a beszélgetés kapcsán, attól tartva, hogy a sussexiek esetleg hamisan, rossz színben tüntetik fel az udvart a beszélgetésben.

A március 7-én adásba kerülő másfél órás interjúhoz előzetest is adtak ki, ami jócskán felborzolta a kedélyeket. Az összevágott fél perces videóban, Winfrey Meghannak szegezi a kérdést:

Hallgattál vagy elhallgattattak?

A kedvcsináló láttán, biztosan több kellemetlen dolog is el fog hangzani, miután az előzetesben Winfrey megjegyzi a hercegnének:

Elég sokkoló dolgokat mondtál most el nekem!

A brit uralkodóháznak talán valóban van mitől tartania az interjú kapcsán...

A polgárpukkasztónak ígérkező beszélgetés viszont már Harry és Meghan rajongóit is kiakasztotta. A legtöbben arra kérik a hercegi párt, hogy halasszák el a bemutató időpontját, ugyanis a családnak már így is épp elég nehéz most, hogy a 99 éves Fülöp herceget, Harry nagypapáját kórházba szállították. A Daily Mail értesülései szerint, nem csak a rajongók, hanem már a palota is megkereste a beszélgetést vetítő CBS-t az ügyben, és kérvényezték a műsor elnapolását, ám a csatorna hallani sem akar a halasztásról.

"Nem lehetnek ennyire tiszteletlenek! Remélem Harry beszél Oprah-val, hogy elnapolják a megjelenését, a nagyapja egészségügyi állapotára való tekintettel! Ez az interjú hiányzott most a legkevésbé a királyi családnak és a beteg Fülöp hercegnek." – írta egy dühös rajongó.