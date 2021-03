Mint akit kicseréltek! Megmutatta fogyókúrája eredményét a népszerű műsorvezető

Megosztás Tweet



James Corden tartja magát újévi fogadalmához.

A fekete melegítőben az ott nem Zac Efron, hanem bizony James Corden, a jó humorú műsorvezető, a Late Late Show házigazdája, aki sokadszorra, és talán utoljára küzdelmet indított a kilóival szemben.

James még januárban fogadta meg, hogy egészségesebb életet fog élni, melyhez a Wight Watchers segítségét kérte. A Page Six képei szerint pedig jó úton halad a brit sztár, aki állítólag már több, mint hét kilót le is dobott.

James Corden shows off slim physique after Weight Watchers deal https://t.co/cztVnxzUvA pic.twitter.com/EROt8Lhbx6 — Page Six (@PageSix) March 1, 2021

Ez a wellness program az ételekhez pontszámot rendel, a fehérje-, szénhidrát-, zsír-, rost-, illetve kalóriatartalom szerint, mely azt mutatja, hogy a szervezetünknek mennyi energia kell ahhoz, hogy a bevitt táplálékot lebontsa. Ez a diéta leginkább magas rosttartalmú élelmiszerek fogyasztását javasolja, hisz ezekhez több energia szükséges.

Az elmúlt 15 évben, január elején mindig megfogadtam magamnak, hogy diétázni fogok, és rengeteg súlytól fogok megszabadulni. Az utóbbi öt hétben végre úgy éreztem, hogy egy olyan utazásba kezdtem, amit most be is fogok fejezni.

– nyilatkozta Corden, aki feleségének is köszönetet mondott, aki ahogy eddig is, most is támogatja a fogyókúrában.