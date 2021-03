Folytatódik a Carey Mulligan dráma

Megosztás Tweet



Az Ígéretes fiatal nő kritikája komoly hullámokat korbácsolt filmes berkekben.

Mint arról korábban hírt adtunk, nagyon fölzaklatta Carey Mulligant (Egy lányról – Oscar-jelölés), hogy a Variety című filmes szaklap kritikusa negatívan írt róla. Dennis Harvey-nak általában tetszett az Ígéretes fiatal nő című bosszúdráma, de szerinte Mulligan nem volt elég erőteljes és szexuálisan kihívó a főszerepben. A színésznő a The New Timesnak panaszolta el, mennyire sértőnek találja ezt az értékelést. A Variety pedig bocsánatot is kért a színésznőtől.

Nem sokkal ezután jött a váratlan fordulat! Az amerikai Filmkritikusok Országos Szövetsége megvédte Harvey-t, és azt követelte, a Variety vonja vissza a bocsánatkérést.

Korábban nem fordulhatott volna elő, hogy egy filmkritika ekkora hullámokat verjen, de az Ígéretes fiatal nő olyan fájó témát boncolgat, hogy most hegyek mozdultak meg. Ez a téma a nők alávetett helyzete a mai társadalomban. A #metoo mozgalom élesen vetette fel ezt a kérdést, és az Ígéretes fiatal nő a maga módján továbbviszi ezt a vonalat sok fekete humorral megfűszerezve. A filmet már jelölték egy szekérderéknyi díjra: négy Arany Glóbuszra (legjobb dráma, legjobb színésznő, legjobb rendező, legjobb forgatókönyv), valamint a kritkusok és a független szcéna különféle kitüntetéseire, és szinte biztosra vehető, hogy az Oscar-jelölés is meglesz.

Az a tény, hogy az egyik legjelentősebb szaklap bocsánatot kér egy kritika miatt, heves vitát indított el arról, meddig terjed az ítészek szabadsága. Ráadásul a veterán kritikus Harvey is megsértődött amiatt, hogy Mulligan nőgyűlölőnek tartja, pedig ő csak a véleményét írta le, ahogyan eddig is. (Igaz, Harvey még a brit színésznő nem egészen tökéletes amerikai kiejtésébe is belekötött.) A kritikus a brit The Guardiennek nyilatkozva bizarrnak tartja, ahogyan Mulligan a dolgozatát interpretálja.

Amíg a felek a sajtóban üzengettek egymásnak, az amerikai kritikusok megfogalmazták egyöntetű álláspontjukat: ha a Variety szerkesztői úgy találták volna, hogy Harvey kijelentései sértők, együttműködhettek volna vele, hogy szalonképesebbé tegyék a szöveget. Ha nem tették, akkor sem kellett volna azonnal megfutamodni, hanem válaszolhattak volna Mulligan észrevételeire, elismerve, hogy hibáztak. Ezért kell visszavonni a bocsánatkérést.