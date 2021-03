Dolly Parton is megkapta az első dózis vakcinát, ezért átírta a Jolene-t

Megosztás Tweet



A 75 éves countysztárt megihlette az alkalom, így új köntösbe bújtatta leghíresebb dalát.

Dolly Parton, a country-legenda is beoltatta magát. Twitteren osztotta meg a videót a nagy pillanatról, amiben dalra is fakad, bemutatva közismert slágerének új, vakcina-verzióját.

"Dolly kap egy dózist a saját vakcinájából" - olvasható a posztban, tudni illik ugyanis, hogy a sztár 1 millió dollárral járult hozzá a Moderna vakcinájához. Tiszteletre méltó, hogy ennek ellenére is kivárta a sorát, hogy megkapja belőle az első adagot.

Dolly gets a dose of her own medicine. @VUMChealth pic.twitter.com/38kJrDzLqC — Dolly Parton (@DollyParton) March 2, 2021

Az énekesnőnek egy orvos barátja, Dr. Naji Abumrad adta be a vakcinát a Vanderbilt Egyetem Egészségügyi Központban. A 75 éves Dolly elárulta, hogy kivárta a sorát, de kellően idős és kellően okos is ahhoz, hogy beoltassa magát. Mindenkit arra buzdít, hogy kövessék a példáját.

Ne legyetek olyan félős népség, menjetek és oltassátok be magatokat!

Parton az alkalomra átírta egyik leghíresebb számát, a „Jolene”-t is. A szöveg pedig erre változott: „Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine. I’m begging of you, please don’t hesitate. Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine. ‘Cause once you’re dead, then that’s a bit too late”, ami magyarul annyit tesz: „Vakcina, vakcina, vakcina, vakcina. Könyörgöm, ne hezitáljatok! Vakcina, vakcina, vakcina, vakcina. Mert ha meghalsz, akkor már kicsit késő.”

Majd hozzátette: „Most vicceskedni próbálok, de halál komoly vagyok az oltással kapcsolatban."

Dolly szerint csak így térhetünk vissza a normális hétköznapokhoz, ezért mindenkit bátorítani szeretne, hogy minél hamarabb normális életet élhessünk újra.