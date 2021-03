Öt hónappal az előző után, megszületett Baldwinék hatodik babája

Megosztás Tweet



A legnagyobb titokban világra jött a legifjabb családtag.

Nincs fél éve, hogy Hilaria Baldwin világra hozta Alec Baldwinnal közös ötödik csemetéjét, máris megérkezett hozzájuk a hatodik baba is, akit egy bűbájos családi fotón mutattak be először a nyilvánosságnak – számolt be a PageSix.

Természetesen fizikai, illetve pontosabban biológiai képtelenség, hogy az édesanya nem sokkal az előző után, életet adott volna még egy gyerkőcnek, bár azt egyelőre nem közölték, hogy béranya segítségével vagy örökbefogadás útján érkezett a kicsi a családjukba.

A színész és felesége 2012-ben kötötték össze az életüket. A legifjabb Baldwin mellett, a hétéves Carment, az ötéves Rafaelt, a négyéves Leonardot, a kétéves Romeót, és az öt hónapos Eduardót nevelik közösen, így Alec korábbi Kim Basingerrel kötött házasságából született huszonötéves Irelanddel együtt, kilenc főre bővült a családjuk.