Kevin Hart kap egy kis énidőt a Netflixtől

Még idén el kezdik forgatni a színész új vígjátékát.

Kevin Hart (Fotó: Nemzeti Fotótár/MTI/EPA/David Swanson)

John Hamburg neve ismerős lehet az Apádra ütök című népszerű vígjáték-trilógia forgatókönyveinek megírása kapcsán. A Universal filmek, melyekben többek között Ben Stiller és Robert De Niro szerepeltek, világszerte több mint 1,1 milliárd dollárnyi sikert hoztak. Nem mellesleg John írta a Derült égből Polly című 2004-es film szövegkönyvét is, melyben Jennifer Aniston mellett szintén Ben Stiller volt a főszereplő. Továbbá a 2009-es Spancserek című Paul Ruddos vígjáték is John Hamburg keze munkáját dicséri. Az új Netflixes filmet, a Me Time-ot is megírta, és rendezni is fogja Kevin Hart humoristával karöltve – írja cikkében a The Hollywood Reporter.

A forgatókönyv középpontjában egy otthon maradt apa áll, aki évek óta először talál némi „énidőt”, miközben felesége és gyerekei távol vannak. Újra kapcsolatba lép egykori legjobb barátjával egy vad hétvégére, amely feldobja az életét. Egészen forradalmi megközelítés, de mindenesetre mindenképpen szokatlan, hogy most egy férfit jutalmaznak az énidővel, holott ez inkább a nők kívánsága és érdeme szokott lenni, amikor már egy ideje nem tudnak kimozdulni anyai teendőik miatt.

Hart ezen kívül készül a Lionsgate nagy jelentőségű videojáték-adaptációjának, a Borderlands-nek a forgatására is, és nemrégiben a Man From Toronto című akcióvígjátékot forgatta Woody Harrelsonnal és Kelly Cuocóval.