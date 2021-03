Fürdőruhában mutatta meg fantasztikus idomait az 51 éves Jennifer Lopez

Megosztás Tweet



Az énekesnő lenyűgöző formában van!

J. Lo nem először nyűgözött le mindenkit korát meghazudtoló külsejével. A világsztár legújabb fotójával sem cáfolt rá a tényre, hogy rajta nem fog az idő múlása – írja a PageSix.

Az énekesnő jelenleg a Dominikai Köztársaságban tartózkodik, Shotgun Wedding című film kedvéért, de a forgatások mellett, az alakformálásra is mindig szán időt, ami meg is látszik izmos karjain. A készülő produkcióban Josh Duhamel alakítja majd Lopez partnerét, miután Armie Hammert gyarapodó botrányai miatt, kivágták az alkotásból.

Jen mindig is ügyelt a rendszeres mozgásra, de A Wall Street pillangói óta fordít kiemelt figyelmet a testedzésekre, alakításáért pedig még egy Golden Globe-díjat is bezsebelt. A színész-énekesnő egyébként több filmet is forgatott a közelmúltban, hamarosan egy másik esküvői témájú produkcióban, a Marry Meben szerepel, amelyben Owen Wilson lesz a társa, továbbá egy bűnügyi filmet is forgat, amely a kokainkirálynő, Griselda Blanco életéről szól majd.