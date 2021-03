Titkon Meghan elárulta volna születendő gyermekének a nemét?

Mióta az exkirályiak világgá kürtölték a nagy hírt, miszerint úton a második csemetéjük, mindenki alig várta, hogy az is kiderüljön, Archie-nak kisöccse vagy kishúga lesz. Nos, úgy tűnik, a sussexi hercegné egy apró utalással már megválaszolta a kérdést, legalábbis a szemfüles rajongók szerint – írja a PageSix.

Harry és Meghan most először jelent meg nyilvánosan a Valentin-napi bejelentés óta, a Spotify Stream On eseményén, ahol a hercegné stílusa, mint már megszokhattuk, letisztult és kifinomult volt, de egy valami felett elsiklott a tekintetünk, és ez nem más, mint a gyűrűje.

Fit for royalty! Meghan Markle was spotted re-wearing her Ecksand Mosaic Pink Sapphire Cocktail ring in her first public appearance since she announced her pregnancy♡#meghanmarkle #duchessofsussex #ecksand #meghanmarklestyle #ecksandjewelry #archewell @sussexroyal pic.twitter.com/SGKuG9dLmG

