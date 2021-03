Mary-Kate Olsen egy hónappal válása után máris mással mutatkozott

Egy hónappal Oliver Sarkozyvel való válása után New Yorkban látták Mary-Kate Olsent, méghozzá egy bizonyos John Cooperrel, aki a michigani BrightWire nevű hírügynökség vezérigazgatója.

A 34 éves, színésznőből lett divattervező az étterembe fekete kabátban érkezett egy hozzá illő sapkával, amelyet levett, amikor leült az asztalhoz John mellé. Eleinte még lófarokban viselte haját, de az este előrehaladtával kibomlottak tincsei.

EXCLUSIVE: Mary-Kate Olsen enjoys a dinner date with Brightwire CEO one month after divorce https://t.co/sEpqz5uWTG

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 27, 2021