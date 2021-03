Diana hercegnő és Károly herceg is nyert a Golden Globe-díjátadón

A Golden Globe-gála két háziasszonya az ország két végéből: Tina Fey New Yorkból, az NBC székházából, Amy Poehler pedig a díjátadó hagyományos színhelyéről, a Beverly Hills-i Beverly Hilton szállodából jelentkezett be az NBC által közvetített műsorba.

Daniel Kaluuya a legjobb férfi mellékszereplő díját kapta a Judas and the Black Messiah című filmben nyújtott alakításáért. A színész szavait azonban először egy technikai hiba miatt nem lehetett hallani, amiért a díjátadásban közreműködő Laura Dern elnézést kért.

A legjobb animációs film díját a Lelki ismeretek című Pixar-produkció nyerte, amelynek rendezője Pete Docter.

A korona kapta a legjobb drámai tévésorozat, a Schitt's Creek pedig a legjobb vígjátéksorozat díját a helyi idő szerint vasárnap este megrendezett Golden Globe-díjátadón.

Congratulations to Emma Corrin - Best Performance by an Actress in a Television Series - Drama - The Crown (@TheCrownNetflix). - #GoldenGlobes pic.twitter.com/TaVc73hIFj

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021