Rebel Wilson visszatér a gimibe

Végre nem a fogyásával kerül a sajtó középpontjába.

Rebel Wilson to Star in, Produce ‘Senior Year’ Comedy https://t.co/EVlIJUCANR — The Hollywood Reporter (@THR) February 25, 2021

Koszorúslányok, Tökéletes hang, JoJo nyuszi, Hogyan legyünk szinglik, Csaló csajok, Agyas és agyatlan. Tipikus karakterszerepek, melyeket a fenti filmekben meg kellett testesítenie Rebel Wilsonnak. Az embernek mindvégig az volt az érzése Rebel kapcsán, hogy Hollywood Melissa McCarthy kicsit szőkébb és fiatalabb verzióját akarja eladni a nézőknek.

A Macskák bukása óta a színésznő két produkcióval is készül: Az egyik a The Almond and the Seahorse című film, a másik pedig a Senior Year - írja cikkében a The Hollywood Reporter.

Utóbbi egy húszéves kómában fekvő egykori pompomlány gimnáziumba való visszatéréséről szóló komédia, melyben nemcsak játszik Rebel, hanem a produceri feladatokat is ellátja.

A rendező pedig az eddig leginkább sorozatokkal jeleskedő Alex Hardcastle lesz, aki többek között az Új csaj, a Gázos páros és a Városfejlesztési osztály dirigálásért felelt.

A Senior Year megjelenési dátuma egyelőre ismeretlen.