Nem is jártunk a Holdon! Sztárok, akik hisznek az összeesküvés-elméletekben

Furcsa konteóknak se szeri se száma, némelyiket pedig a sztárok is beveszik.

Vajon tényleg jártunk a Holdon? A repülőgépek kondenzcsíkkal permeteznek minket? Ki ölte meg valójában Kennedy elnököt? Ilyen és ehhez hasonló kérdések foglalkoztatják a világ egy részét a mai napig is, és ezen összeesküvés-elméleteknek bizony olyan hívői is akadnak, akik arcát milliók ismerik.

A világsztárok maguk is gyakran szereplői a népszerű konteóknak, például hogy Britney Spears évekkel ezelőtt meghalt, és egy hasonmása vette át a helyét, vagy hogy vagy hogy Elvis Presley valójában életben van. Az azonban már sokkal meglepőbb, hogy tudományos bizonyítékok ellenére vannak hírességek, akiket nem lehet meggyőzni észérvekkel.

Íme hat összeesküvés-elmélet, melyekben a sztárok is hisznek:

Bruce Willis nem hiszi, hogy Lee Harvey Oswald ölte meg John F. Kennedyt

A Drágán add az életed főszereplője szerint nem Lee Harvey Oswald lőtte le az USA 35. elnökét. Bruce nyilvánosan nyilatkozta korábban, hogy szerinte az a személy vagy személyek, akik az elnök haláláért felelősek - bár nem nevezte meg őket - még évtizedekig hatalmon voltak. Egészen pontosan így nyilatkozott 2007-ben a Vanity Fairnek:

Ezért meg is ölhetnek, de szerintem azok a fickók még most is hatalmon vannak valamilyen formában.