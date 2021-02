Friss fotók: Kristen Stewart a tornacipős Diana hercegné

Megosztás Tweet



A színésznő szakasztott mása Harry és Vilmos édesanyjának.

Kristen Stewart on Set as Princess Diana for 'Spencer' Film https://t.co/zv77iaeJNn — TMZ (@TMZ) February 26, 2021

Kristen Stewart alakítja Diana hercegnét a Spencer című filmben, amely a chilei Pablo Larraín rendezésében készül. A rajongók már a szerep kiosztásakor elégedetlenkedtek a stúdió választása miatt, így a színésznőn különösen nagy a nyomás, hogy megfeleljen az elvárásoknak.

Kristenről néhány hete már közreadott a stúdió egy fotót, amin már teljes sminkben és Diana egyik ikonikus ruhájában pózolt, most azonban a forgatás közben is lencsevégre kapták a fiatal színésznőt, aki ezúttal is szinte száz százalékosan hozza a Szívek hercegnőjét.

Az éppen Németországban forgató stábot a TMZ dokumentálta, s mint látható, Stewart szakasztott Diana a szőke parókában, az elegáns kockás blézerben és fekete szoknyában. Az Adidas edzőcipőt pedig megbőcsátjuk neki, ami minden bizonnyal a felvételek közötti kényelmet biztosítja a színésznőnek.

Kristen egyébként kezdettől fogva igyekszik megfelelni a hercegné rajongóinak, nem titkoltan a királyi családnak, és igazán elkötelezett a szerepét illetően. Mint korábban nyilatkozta, pedig mindent meg is tesz, hogy ő legyen a tökéletes Diana, még az akcentusát is elsajátítja, mely egyértelműen a felkészülésének legnehezebb része.