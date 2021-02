Tom Holland nadrág nélkül adott interjút, az internet pedig imádja érte

Megosztás Tweet



Így kell tökéletesen elterelni a figyelmet egy témáról.

Mindenki kedvenc Pókembere, a jóképű Tom Holland volt minap a Tonight Show vendége, aki követve a home office-ban terjedő trendet, csupán deréktől felfelé csípte ki magát. A színész azonban nem sokáig tudta magában tartani az információt, így a tévé előtt mindenki láthatta alsónadrágban a sztárt.

Nem kell borotválnom a lábamat, hisz még csak egy kiskamasz vagyok.

– poénkodott Jimmy Falonnal Holland, majd közelebbről is megmutatta a nézőknek izmos lábait.

A műsorvezető egyébként nem egészen értette vendége összeállítását, aki hamar megmagyarázta, hogy nappalijában zakóban meleg van, mezítláb viszont túl hideg lenne, így maradt a zakó és zokni kombináció, nadrág nélkül a tökéletes hőérzet érdekében.

Tom egyébként szerdán az alábbi videóval jelentette be, hogy az új Pókember-film a Spider-Man - No Way Home címet kapta.