Pink 9 éves kislánya felkerült a slágerlistákra

Megosztás Tweet



Közös duettje édesanyjával elképesztő siker.

Nem először számolunk be róla, hogy Pink kislánya, Willow bizony örökölte édesanyja tehetségét. Ragyogó hangját már többször is megcsillogtatta, legutóbb édesanyja első TIKTok videójában, melyről ódákat zengtek a rajongók.

A videó alatt összegyűlt kommentekben mindenki dicsérte a kis hölgyet.

Ugyanolyan fantasztikus, mint az anyukája

Azt azonban senki sem hitte volna, hogy alig két hét leforgása alatt, a slágerlistákon üdvözölhetjük a sztárcsemetét, aki Pinkkel közös duettjével, a "Cover Me In Sunshine-nal" felkerült a Billboard 200-as listájára -írja a Just Jared.

A Spotifyn eddig 6,5 millióan játszották le a dalt, a 2 milliós stream adatok és a 11 milliós letöltés pedig egészen elképesztő teljesítmény.

Willow a 41 éves Pink és férje, Carey Hart idősebbik gyermeke. A párnak van egy kisfia is, Jameson, aki 4 éves.