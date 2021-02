Ki vette észre Jennifer Aniston irtó furcsa szokását a Jóbarátokban?

via GIPHY

A színésznő a Jóbarátok által szerezte meg a világhírnevet és vált egyszer, s mindenkorra nők millióinak stílus ikonjává. Rachel Green karaktere annyira lenyűgözött mindenkit, hogy talán fel sem tűnt ezidáig Aniston fura szokása, amit szinte minden mondata előtt csinált – írja az Elle.

Egy szemfüles rajongónak szúrt szemet a dolog Jenniferrel kapcsolatban. A döbbenetes felfedezés előtt viszont mindenkit figyelmeztet, hogy ha ezt megnézi, többet nem fog tudni ugyanúgy tekinteni Rachelre.

A színésznő, mint kiderült, előszeretettel köszörüli meg a torkát a mondatai előtt. Nem egyszer, nem kétszer, hanem szinte állandóan. Bizonyíték gyanánt egy összevágást is készített a rajongó: "nehéz nem látni, ha már egyszer észrevetted."

This investigative reporting on Jennifer Aniston’s Rachel Green simply needs to be talked about more. pic.twitter.com/XBTmpGnSpH

— ELLE Australia (@ELLEaus) February 24, 2021