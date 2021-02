Taylor Swifttel megtörtént kétszer ugyanaz

Megosztás Tweet



Az énekesnő olyan sikert ért el a Billboard country listáján, amit eddig csak Dolly Partonnak, a country-legendának sikerült, mellyel egy rekordot is megdöntött.

Taylor Swift újravette egyik leghíresebb country-dalát, a „Love Story”-t, „Love Story (Taylor’s version)” címmel. A felvétel a Billboard Hot Country Songs listáján első lett, lejátszás, eladás és streamelés alapján – írta a Fox News. Bár már inkább a pop műfajában mozog, a 31 éves énekesnő immáron nyolcadjára tölti be ezt a helyet a kategóriában.

A dal eredeti változata 2008-ban szintén nyertesként végzett ezen a listán. Egyetlenegyszer történt hasonló, hogy ugyanannak a számnak két változata is a country táblázat élére kerüljön, Dolly Parton „I Will Always Love You” című dalával, először 1974-ben, majd 1982-ben tudta ezt megcsinálni.

Taylor ezzel rekorder is lett, ő az első előadó, aki három évtizedben is vezette a Hot Country Songs kategóriát, a 2000-es, 2010-es és 2020-as években is sikerült az élre kerülnie. A „Love Story (Taylor’s version)” 25 ezer letöltéssel, a country dalok digitális eladásában (Country Digital Song Sales) is első helyen végzett.