Golden Globe 2021: tévéik előtt izgulhatnak idén a jelöltek

A 78. Golden Globe-díjátadót online tartják, olyan felkonferálókkal, mint Joaquin Phoenix vagy Margot Robbie. A jelöltek között szerepel Jared Leto, Meryl Streep és Zendaya is.

Bár a Golden Globe-díjátadó az év egyik legnagyobb eseménye a filmiparban, idén a pandémia miatt nem lehet megrendezni a szokásos módon. Mint sok más díjátadó, ez is online térbe vonul. A rajongók ennek ellenére is nagyon izgatottak, hiszen olyan nevek szerepelnek a jelöltek között, mint: Jared Leto, a néhai Chadwick Boseman és Kaley Cuoco.

A Hollywoodi Külföldi Tudósítók Szövetsége a minap közleményben kérte a jelölteket, hogy maradjanak otthon:

Az elképzelésünk az a show-val kapcsolatosan, hogy a jelöltjeink biztonságban lesznek, az otthonaikban, ahol csak a közvetlen, velük egy háztartásban élők veszik majd őket körbe. A produkció nem örülne egy olyan ünnepségnek sem, amit nem a mi csapatunk felügyel.

– idézte a Vulture magazin a szervezők nyomatékos kérését, miszerint se a gála közben, se utána ne csoportosuljanak az ünneplő, partizni vágyó sztárok.

A 78. Golden Globe-ot február 28-án rendezik meg, és az NBC közvetíti. Újdonság, hogy a rendezvényt két helyszínen, Los Angelesben és New Yorkban tartják, a díjazottak a világ több tájáról kapcsolódnak be az adásba. A műsor házigazdájaként New Yorkból Tina Fey, Los Angelesből pedig Amy Poehler jelentkezik be, akik korábban már vezették az átadót 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben is. A felkonferálók között ezúttal is Hollywood legtehetségesebb művészei szerepelnek, úgy mint Renée Zellwegger, Joaquin Phoenix, Michael Douglas, Catherine-Zeta Jones, Kevin Bacon, Kate Hudson, valamint Margot Robbie.

„A hagyománynak megfelelően a felkonferálók korábbi Golden Globe-díjátadók nyertesei és jelöltjei” – nyilatkozták a szervezők a Fox Newsnak.

Kik a jelöltek?

A Golden Globe-on összesen 125 jelölt van, mind a 25 kategóriában 5-5 esélyessel. Az esélyesek teljes listája megtalálható az alábbi linken, de íme néhány nagy név, akikért izgulhatunk: Jared Leto az Ördög a részletekben címben filmben nyújtott alakításáért, Olivia Colman A korona című sorozatban játszott szerepéért, Kaley Cuoco A légikísérő című krimiért, a tavaly elhunyt Chadwick Boseman a Ma Rainey: a blues nagyasszonya című zenés drámáért, Zendaya a Malcolm és Marie-ért száll versenybe, de A végzős bál című filmből Meryl Streep és James Corden (a Late Late Night Show műsorvezetőjét) is bezsebelt egy-egy jelölést.

Idén magyar vonatkozása is van a díjátadónak, hiszen Golden Globe esélyes Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című filmjének női főszereplője, Vanessa Kirby is a drámai filmek kategóriájának legjobb színésznői között.

Ahogy azt korábban bejelentették, Jane Fonda kapja a februári Golden Globe-gálán a Cecil B. DeMille-életműdíjat. A virtuális gálán a Golden Globe nagyköveteiként Spike Lee gyermekei, Satchel és Jackson Lee segítenek majd a díjak átadásában.

A jelölteket és a nyerteseket a Hollywoodi Külföldi Tudósítók Szövetsége választja ki, amely mintegy 90 újságíróból és fotósból álló szervezet, a világ 55 országából.

A címlapfotó illusztráció.