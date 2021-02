Chris Noth reagált a Szex és New Yorkról szóló pletykákra

Megosztás Tweet



A színész rajongói kérdésekre válaszolt, ami némi reményt adott a sorozat kedvelőinek.

Néhány hete érkezett a hír, hogy a 2000-es évek egyik legikonikusabb szériája, visszatér egy hetedik évad erejére, ellenben üröm az örömben, a készítők már az elején tisztázták, hogy a négy főszereplő közül, a Samantha Jonest alakító Kim Cattrall nem lesz benne a készülő rebootban – írja az EOnline!

Nem sokkal később pedig szárnyra kaptak a pletykák, miszerint Carrie nagy Ő-je, Mr. Big sem tér vissza és viharos kapcsolatuk végül válással végződik. A világ azonnal felháborodott a hír hallatán, hiszen Chris Noth karaktere a Szex és New York egyik legfontosabb része volt, lényegében az egész sorozat kettejük szerelme köré épült, így elképzelhetetlen, hogy pont ő ne szerepeljen a folytatásban.

A 66 éves színész viszont a napokban tiszta vizet öntött a pohárba, néhány rajongói kérdésre válaszolva.

"Miért nem térsz vissza Mr. Big? A szívem összetört."

Noth erre a következőket válaszolta:

Minden megváltozik - beleérte az álhíreket is.

Egy másik bejegyzésben a Page Six nevű bulvár magazin cikke alatt jelölték meg Christ, remélve, hogy válaszol a felröppent pletykákra. A színész az alábbi szöveggel és egy kacsintós fejjel reagált, utalva ezzel az oldal kétségbevonható hitelességére:

Nos, ha a Page Six azt mondja, akkor biztosan igaz...

A két válasz után a Szex és New York fanok újra elkezdtek reménykedni, hogy a sármos Mr. Big is játszani fog a hetedik évadban, amit idén tavasszal kezdenek majd el forgatni, és várhatóan az év vége felé mutatnak majd be az HBO Maxon.