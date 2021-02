Paris Hilton nem lesz Hilton többé?

Megosztás Tweet



Most elárulta, hogy kész-e lemondani nevéről esküvője után.

Mint ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, paris Hilton ismét menyasszony. Az örökösnőre Carter Reum személyében talált rá a szerelem, s hogy a kockázatitőke-befektető mennyire komolyan tervezi a közös jövőt, arra a minap történt lánykérés a legjobb bizonyíték.

Paris most negyedjére visel eljegyzési gyűrűt, s az sem valószínű, hogy először fordul meg a fejében, hogyan is hangzik majd a férjezett neve. A modell most az iHeartRadio podcastjában mesélt terveiről, és arról, hogy fel szeretné venni vőlegénye nevét.

Úgy tervezem, hogy felveszem, de inkább ilyen kötőjeles dologban gondolkodom, mint a Paris Hilton-Reum. Szeretem a nevem!

Paris tehát nem mondana le teljesen a családi "márkanévről", amit meg is értünk. Hilton egyébként ismét szívesen mesélt a családalapításról, mely ő és kedvese között napi téma, de mint mondta, mindennek meg van a sorrendje.

Előbb az esküvő, aztán a gyerek.

A pár Paris 40. születésnapja alkalmából adott interjút a People magazinnak, ahol Paris boldogan ismerte el, hogy egy nappal Valentin-nap előtt párja egy Jean Dousset gyűrűvel kérte meg a kezét egy privát szigeten, a Hilton család jelenlétében, a válasz pedig természetesen igen volt.

Néhány hete Paris egy másik bejelentésével borzolta a kedélyeket, bejelentette ugyanis, hogy belevág párjával a babaprojektbe. Az örökösnő ikrekről álmodik, ezért a lombikbébi programot választották, ugyanis pár évvel ezelőtt Kim Kardashian tanácsára Hilton lefagyasztatta a petesejtjeit.