Az 55 éves Brooke Shieldset komoly baleset érte: most tanul újra járni

A kék lagúna sztárja, hosszú gyógyulási folyamat elé néz.

A színésznő hiába rendelkezik korát meghazudtoló genetikával, balesetek vele is előfordulhatnak. Shields nemrég Instagramon árulta el, hogy komolyabban lesérült, jelenleg igyekszik megtanulni újra járni, miután combcsonttöréssel kórházba szállították – írja a People.

Brooke most kizárólag a gyógyulásra koncentrál, és bár nehéz akárcsak egy lépést is megtennie, próbál optimista maradni és bízik benne, hogy az orvosi segítségnek és az önerejének hála, ezen is túl fog majd jutni.

Eltörtem a combcsontom, most kezd összeforrni. Nem számít, milyen kihívások előtt állsz, mindig mindennek a pozitív oldalát kell nézni magad miatt, hogy tovább léphess.

A közzétett videón a színésznő megmutatta, mennyit fejlődött a baleset óta, bár még mindig csak a teljes testsúlyának 20%-ával nehézkedhet rá a törött lábára. Az nem derült ki, hogy Brooke hogyan és mikor sérült le, de az biztos, hogy még hosszú út áll előtte a teljes rehabilitációig.