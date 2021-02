A Hangya 3. részének leendő üdvöskéje végre saját filmben domborít

“Ha valaki öt évvel ezelőtt megkérdezi, mi lenne a szerepálmom, azt feleltem volna, hogy egy Marvel-filmben játszani” – nyilatkozott a dél-floridai színésznő, a huszonnégy éves Kathryn Newton.

A korábban már kifejezetten sikerfilmekben játszó, azonban ott inkább mellékszerepeket kapó Kathrynre érthetően felfigyelt a szakma. A Három óriásplakát Ebbing határában, a Hatalmas kis hazugságok vagy a Pokémon mind nagyköltésgvetésű produkció volt, nem csoda hát, hogy a 2022-re tervezett harmadik Hangya-filmben felkínáltak neki egy szerepet.

Addig azonban az idei esztendő sem telik munka nélkül, ugyanis olyan filmben lesz Kathryn látható, amiben nagyobb felelőssége lesz, mint bármikor máskor -írja a The Hollywood Reporter.

Az Apró tökélyek térképe című film egy olyan romantikus komédia, mint amilyen a zseniális Idétlen időkig volt, ugyanis ahogyan abban Bill Murray, itt a Margaretet játszó Kathryn és társa ébred folyton-folyvást ugyanarra a napra, miközben ezt környezetük nem érzékeli.

