A Szürke ötven árnyalata szívtiprója elég ügyetlen, ha póló széttépésről van szó

Bár a mozik egyelőre zárva tartanak, Hollywood nem lustálkodik, el is készült 2021 eddigi legígéretesebbnek tűnő vígjátéka Barb And Star Go To Vista Del Mar címmel, melyben Kristen Wiig és Annie Mumolo színésznők mellett egy igazi Adonisz, Jamie Dornan is szerepel.

A színészt mindenki ismeri a Szürke ötven árnyalatából, nem kell bizonyítania, hogy mennyire vonzó tud lenni. Vagy mégis? Jamie maga vallotta be, hogy a forgatáson bizony meggyűlt a baja egy jelenettel, amelyről mindenki azt hitte, hogy nem fog neki gondot okozni.

Jamie Dornan

Barb and Star go to Vista Del Mar (2021)

Well this was a jaw dropping surprise for a shirt ripping moments fan like myself, hunky Shades of Grey star #JamieDornan starring in new comedy @BarbAndStar ripping into his polo shirt - excellent! #celebshirtrip pic.twitter.com/mKQs4tKl3b

— Paul ⭐️FamousMen - Ooops His Shirt Ripped!⭐️ (@ShirtScenes) February 17, 2021