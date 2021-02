Mindenki a Titanic alternatív befejezésén vitázik! Ezzel vajon kapott volna 11 Oscart?

Ki ne emlékezne Leonardo DiCaprio és Kate Winslet megindító szerelmes történetére, ami éppen a később elsüllyedt Titanic fedélzetén szökkent szárba, majd véget is ért a fagyos óceánban.

A film óriási siker volt, mely nyilván valóan nem csak a zárójelenet miatt volt így, viszont a Twitteren ismét felkapott alternatív befejezést látva, sok kommentelő kétségbe vonja, hogy ezzel a jelentettel is ennyi Oscart kapott volna az alkotás - írja a Digital Spy.

For everyone that wants it, here is the full 10 minute Alternate ending https://t.co/n7Tfnx5wlA

— Pat Brennan (@patbrennan88) February 17, 2021