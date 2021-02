Még egy főszereplő visszamondta az új Szex és New Yorkot

Megosztás Tweet



Samantha Jones karaktere mellett már rá se számítsunk a sorozat hetedik évadában.

Készül a Szex és New York folytatása, ám az már az elején kiderült, hogy az egyik színésznő, a Samanthát alakító Kim Cattrell nem kíván részt venni a készülő produkcióban.

Miután a rajongók belenyugodtak a ténybe, újabb rossz hírrel kell szembesülniük, ugyanis Carrie örök szerelme, Mr. Big sem fog visszatérni az évad erejére. A színész, Chris Noth nem élt a lehetőséggel, hogy újra eljátszhassa a nőcsábász üzletembert.

A PageSix információi szerint, az And Just Like That címet viselő rebootban, Carrie és Big házassága zátonyra futott, miután a szériát követő filmekben gondok adódtak a kapcsolatukban. Persze, ha ez nem lenne elég, Mirandra férje, Steve Brady sem valószínű, hogy szerepelni fog a sorozatban, bár azt még nem tudni, hogy az ő hiányát, milyen magyarázattal fogják megoldani.

A tíz részesre tervezett évadot tavasszal kezdik el forgatni és várhatóan még idén bemutatják az HBO Max-on.