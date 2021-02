Ed Sheeran hatalmas meglepetéssel készült 30. születésnapjára

Megosztás Tweet



Az énekes bejelentése ajándék a rajongóknak.

Ed a harmadik X-be lépett és a kerek évforduló alkalmából, rajongóit is megörvendeztette egy ajándékkal. Az énekes nem a legaktívabb hírességek közé tartozik, már ami a közösségi médiát illeti, de születésnapja lévén, kitett egy képet, rajta egy kalózos tortával és egy gyerekkori fotóval, amin martalócnak volt öltözve – írja a JustJared.

Harmincéves lettem. Köszönöm a rengeteg üzenetet, és hogy ennyien gondoltatok rám. Jelenleg ugyanúgy vagyok felöltözve, mint ahogyan a harmadik születésnapomon voltam, ezt látjátok a képen is.

Sheeran csak ezután árulta el, hogy nagy bejelentése van, ugyanis készül a negyedik stúdióalbuma, ami várhatóan az év vége fele készül majd el, de elmondása szerint, erre megéri várni. A zenész utoljára 2017-ben adott ki albumot, és az elmúlt években főleg csak közreműködött dalokban, éppen ezért nagy az öröm, hogy hamarosan saját lemezzel is elődrukkol a Shape of You énekese, persze a rajongók legnagyobb örömére.