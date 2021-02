Öt percre a haláltól: Demi Lovato lerántotta a leplet súlyos agykárosodásáról

Megosztás Tweet



Majdnem végzetes túladagolása örök nyomott hagyott az énekesnőn.

Két éve már, hogy Demi Lovato két szülinapot tarthat egy évben, ugyanis nem sokon múlt, hogy 2018-ban ne haljon bele az oxitocintúladagolásba. Az énekesnő az életét barátainak is köszönheti, akik a mentők megérkezése előtt olyan gyógyszert adtak neki, mely visszafordíthatja az opiátok túladagolásának életet veszélyeztető tüneteit.

Hogy milyen komoly károsodást is szenvedett Demi, arról most a Television Critics Association rendezvényén, a személyes tragédiáját feldolgozó dokumentumfilmje, a Dancing with the Devil kapcsán mesélt - írja az E News.

Soha többé nem vezethetek, mert sötét foltokat látok. Valamint nagyon nehezen olvasok.

– panaszolta a popsztár, aki a majdnem fatális túladagolása után több agyvérzésen és egy szívrohamon is átesett.

Demit egyébként azóta is sorra érik a csalódások. Miután tavaly úgy hitte megtalálta az igazit, Max Ehrich személyében, a lánykérés után egy hónappal szakításra került a sor, miután Demi rájött, hogy Max csak a karrierjét akarta beindítani azzal, hogy pár hónap után megkérte a kezét.