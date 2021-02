Előzetest kapott a Szörnyella de Frász, de mi köze ennek Jokerhez?

Talán az évtized egyik legzseniálisabb húzása volt a Disney részéről, hogy elkezdte újraalkotni az eredeti rajzfilmjei élőszereplős változatát. Bár a remake-ek több kevesebb sikert arattak a nézők körében, a moziba így is sikerült elcsalogatni az embereket, a stúdió pedig jól megtömte ezzel a zsebeit.

A következő várva várt produkció nem más, mint a kegyetlen kölyökdalmata gyűjtő Szörnyella de Frász lesz, amit május 28-án terveznek bemutatni. A film azonban nem a már jól ismert történetet dolgozza majd újra, hanem egy teljesen más szemszögből követhetjük végig, hogyan vált Szörnyella azzá a főgonosszá, akit mi is megismerhettünk – írja a JustJared.

Az eredettörténet egészen a 70-es évek Londonjáig kalauzol el bennünket, ahol egy fiatal, meg nem értett divattervező, aki kitaszítottnak érzi magát az emberek között, megszállottjává válik a dalmatáknak, mígnem megszületik a kíméletlen és hátborzongató főgonosz, Szörnyella.

Az előzetes nagyon ígéretesnek tűnik és rögtön felcsigázta a rajongókat, akiknek azonnal feltűnt a párhuzam a Joaquin Phoenix alakította Joker és Szörnyella között. Mindketten átlagosak voltak, meg nem értett zsenik. Aztán a társadalom egyszer csak kitaszítottként, egyenesen szörnyszülöttként kezdte el őket kezelni, mígnem azzá váltak, aminek megbélyegezték őket.

Ok I totally understand why everyone's saying this is Disney's Joker lol. Ngl I'm interested in watching lol https://t.co/RpZjqHABem

— Thomas Sanders (@ThomasSanders) February 17, 2021