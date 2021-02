Egy MMA harcos hívta randira Miley Cyrust

Elég szokatlan módon fejezte ki érzéseit Julian Marquez, aki ellenfele kiütése után, videóban hívta el randevúzni Mileyt. Az MMA harcos éppen interjút adott hétvégi hatalmas győzelme után, amikor az adrenalintól felbátorodva ezeket a sorokat címezte az énekesnőnek:

"Miley Cyrus, will you be my Valentine?"@JMarquezMMA used his mic time for an unconventional callout 😅 #UFC258 pic.twitter.com/lWdwMRpoNS

— ESPN MMA (@espnmma) February 14, 2021