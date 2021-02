Palvin Barbi párja szóhoz sem jutott a modell édesapjának kérdése után

Megosztás Tweet



Úgy tűnik, a család már férjhez adná a 27 éves topmodellt.

Hónapok óta csal mosolyt az arcunkra Palvin Barbi és párja, Dylan Sprouse Breaking Ground címet viselő mondhatni roadmovie szerű sorozata, ami azt hivatott bemutatni, milyen kalandokba keveredett a pár, miközben leendő farmjukhoz kerestek Amerikában telket.

És hát hova is fordulhattak volna jobb tanácsért, mint Barbi ceglédberceli szüleihez, akik maguk is egy farmon élnek, sőt, mint a sorozat minap debütáló részéből kiderült, hamarosan esküvői helyszínként is üzemelnek majd.

A képsorokat látva, Dylan nagyon jól érezte magát hazánkban, sőt, hagyományőrző betyár viseletbe is beöltözött, hogy aztán eltanulhassa az ostor csattogtatás csínját-bínját. Volt azonban egy kínosabb pillanat is az új epizódban, amikor is Barbi édesapja előállt a farbával, kerek perec megkérdezte, mikor lesz már esküvő.

Dylan szóhoz sem jutott, de Barbi talán még inkább elpirult, aki még párjánál is jobban igyekezett elterelni a témát. Kihagyhatatlan jelenet, amit alább ti is visszanézhettek.