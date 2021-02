Mit tudhat egy 4,1 millió forintot érő jegyzetfüzet?

Akár a 10 ezer font (4,1 millió forint) leütési árat is elérheti egy jövő heti aukción az a jegyzetfüzet, amelybe a Radiohead brit rockegyüttes tagjai ötleteltek a második albumuk készítésekor.

A banda egy oxfordshire-i gyümölcskertészet használaton kívüli pajtájában dolgozott a The Bends című korongon 1993-ban. A hangszereket és a hangosítási rendszert egy férfitól kölcsönözték, aki a próbák után mindig begyűjtötte a hangszereit és kitakarította a helyiséget.

