Kourtney Kardashian megmutatta a világnak új szerelmét

Kourtney Kardashian goes Instagram-official with boyfriend Travis Barker. pic.twitter.com/0p9qz64W5m — Pop Crave (@PopCrave) February 17, 2021

A 41 éves Kourtney Kardashian nem olyan nyitott könyv a magánéletével kapcsolatban, mint gyermekeinek az apja, Scott Disick. A valóságshow sztár 2015-ben adta ki végleg csalfa párja útját, ami után sokáig nem találta a szerelmet. Bár 2017 és 2018 között Younes Bendjima modellel alkotott egy párt, a kapcsolat végül nem lépett a komolynak nevezhető fázisba.

Most azonban a legidősebb Kardashian nővért ismét eltalálta Cupido nyila, erről pedig közösségi oldalán is beszámolt. Kourtney párja nem más, mint a Blink 182 45 éves dobosa, Travis Baker, akinek kezét szorongatja legfrissebb Instagram posztjában - írja a Just Jared.

A páros már évek óta szoros barátságot ápolt, s bár korábban több bulvár lap is azt állította, Travist láttak párszor Kourtney édesanyjának, Kris Jennernek a Palm Springs-i otthonában, kapcsolatuk csak pletyka szinten létezett.

Kourtney egyébként nem kommentálta a fotón kívül a dolgot, bár beismerésnek ez éppen elég!