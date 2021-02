Britney Spears apját térdre kényszerítheti a Netflix

Megosztás Tweet



A streamingszolgáltató bejelentette, hogy ők is készítenek egy dokumentumfilmet az énekesnő életét uraló Jamie Spearsről.

Britney Spears amerikai énekesnő amerikai producer a Billboard magazin zenei díjainak kiosztóján Las Vegasban Fotó: MTI/EPA

Úgy tűnik, hogy a showbusiness nem hagyja magára Britney Spearst, most a Netflix is bejelentette, hogy saját sorozatot készít az énekesnőről, mely leginkább apjáról való kapcsolatáról szól majd, fókuszálva ara, mit is jelent tulajdonképpen a popsztár számára, hogy Jamie Spears kezeli évek óta a vagyonát. Britney küzdelmét a szabadságért Erin Lee Carr rendező viszi filmre, de azt egyelőre nem tudni, hogy maga Britney mennyiben fog, vagy egyáltalán tud hozzájárulni a tartalomhoz – írja a Harper’s Bazaar.

Bár a dolog hakni szagú, a média most először nem ködösíteni próbál az énekesnővel kapcsolatban, hanem felelősségre vonja azokat, akik valóban tönkreteszik a sztár karrierjét és életét. Hogy ez mennyiben fog segíteni Britney-n az remélhetőleg hamarosan kiderül.

Egy csillag bukása

Szinte az egész világ számára kezd világosság válni, hogy azok a mentális problémák, melyekkel Britney Spears a 20-as éveiben küzdött, a mai napig sem múltak el, és bizonyára ez lehet annak is az oka, hogy múlt novemberben a bíróság 12 év után sem szüntette meg Britney felett az apja, Jamie Spears gyámságát, aki így az énekesnő vagyonát is kezeli. Azonban az éremnek két oldala van, melyről Framing Britney Spears címmel néhány hete debütált egy dokumentumfilm-sorozat, ami azt hivatott bemutatni, hogyan tündökölt, bukott el, majd esett szét egy szemünk előtt felépített karrier, illetve hogy milyen árnyoldalai vannak a gyerekkortól tudatosan épített életpályának.

A #freebritney hashtaggel már közösség is alakult, ami fel kívánja emelni a hangját a jelenség ellen. De miről is van szó?

A mozgalom már egy ideje létezik, de most kezdtek hozzá csatlakozni olyan celebek, akik mostanában ültek a tévé elé, hogy megnézzék, mi is ez az egész. A sorozat bemutatja, hogy miként élte túl az énekesnő a médiacirkuszt, a paparazzókat és a túlhajszoltságot, illetve azt is, hogy Britney életét lelkileg alaposan megnyomorította kontrollmániás apja, Jamie, akinek szinte "gyámsága" alatt van mind a mai napig.