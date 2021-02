A WandaVision sztárja elárulta, hogy szokott kitolni a szereplőkkel a Marvel

Megosztás Tweet



Nincs egyszerű dolguk a színészeknek, ha kérdezik őket a produkciókról.

A Kat Dennings által alakított Darcy karaktere a WandaVision című sorozaton kívül mindenkinek ismerős lehet a Thor-filmekből, ahol ő volt Jane Foster (Natalie Portman) gyakornoka.

Katnek tehát már jó pár év tapasztalata van arról, milyen is együtt dolgozni a Marvel stúdióval, melyről most Ellen DeGeneresnek mesélt. A színésznő azt is kikotyogta, hogy egy kollégájának sincs egyszerű dolga, amikor a készülő produkciókról van szó, a Pókembert alakító Tom Holland erről sokat mesélhetne.

Tudjátok, küldenek nekünk egy paksamétányi dolgot, amiről nem beszélhetünk, ahelyett, hogy azt küldenék el, amiről igen.

Kat egyébként a WandaVisionről is ejtett néhány szót, és a most még összezavarodott rajongóknak megígérte, hogy a kacifántos szálakat az évad végére kibogozzák.