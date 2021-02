Tüneményes fotóval tudatta a sztárpár, hogy megszületett első gyermekük

Megosztás Tweet



Meghan Trainor és Daryl Sabara szülők lettek.

Megszületett Meghan Trainor és Daryl Sabara kisfia! A 27 éves “All About That Bass” sláger előadója és 28 éves kedvese, akit a legtöbben a Kémkölykökből ismerhetnek, Valentin-napon jelentett be a gólyahírt.

Ez az édes kisfiú épp Valentin-napra volt kiírva, végül február 8-án találkoztunk vele először. Nagyon szeretjük! Köszönöm Daryl a világ legszebb Valentin-napi ajándékát. Isten hozott Riley!

A pár 2018 decemberében házasodott össze, és mindig is nagyon nyíltan beszéltek arról, mennyire szeretnének családot alapítani - írja cikkében a Just Jared.