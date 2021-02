Sose találja ki, ki játszotta volna Tedet Az így jártam anyátokkalban

Megosztás Tweet



A színész a 2000-es évek egyik legsikeresebb vígjátékfilmjeinek főszereplője volt.

Jason Biggs tagadhatatlanul az Amerikai pitének köszönheti a világhírnevet, de az évek alatt sikerült kibújnia a kissé nevetséges karakter árnyékából, és több komolyabb szerepben is megcsillogtatta már színészi tehetségét a sztár, bár saját bevallása szerint, a vígjátékok mindig közelebb fognak állni a szívéhez, mint bármi más – írja a PageSix.

Ezért is bánja annyira, hogy sok évvel ezelőtt visszautasította Ted Mosby szerepét az Így jártam anyátokkal című sorozatban. Biggs nemrég egy interjúban vallotta be, hogy felajánlották neki az építész karakterét, de akkoriban nem volt biztos benne, hogy akar-e sorozatokban szerepelni, azt is elmondta, miért:

A 2000-es évek első felében csak filmeket forgattam és élveztem, hogy pár hónap alatt kész vagyunk vele. Míg egy sorozatra éveket, akár évtizedeket is áldozni kell, és erre még nem álltam készen. Nem sokkal később két dolog is történt. Egy, Az így jártam anyátokkal hatalmas siker lett, kettő, rájöttem, hogy én is sorozatozni szeretnék!

A színésznek végül valóra vált a kérése, ugyanis több sikeres szériában is láthattuk, például a Narancs az új feketében, de Jason nagy sajnálatára utólag már nem kapott szerepet Az így jártam anyátokkal-ban, Mosbyt pedig Josh Radnor alakította.

Azonban nem Biggs volt az egyetlen az Amerikai pitében, akinek felajánlottak egy lehetőséget a How I Met Your Motherben. Alyson Hannigan kilenc évadon keresztül alakította Lily Aldrint.