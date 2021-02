Az 50 éves Love Story főszereplői: Azonnal meg volt köztünk a kémia

Megosztás Tweet



Végre megkapták saját csillagjaikat a főszereplők a Hírességek sétányán.

Tavaly december 12-én volt 50 éves a Love Story, a film, ami igencsak megríkatta a világ romantikára vágyó filmrajongóit. Most, hogy egy extra kiadású, limitált példányszámban megjelenő blu-ray lemez piacra kerül, a The Hollywood Reporter megszólaltatta a két főszereplőt, a Jennyt és Olivert alakító Ali McGraw-t és Ryan O’Nealt, akik most csillagot kaptak a hollywoodi Hírességek sétányán is.

Nem volt szükségünk, hogy színészileg vászonra vigyük a szerelmi kémiát, pláne valamiféle gyakorlással. Ugyanis a kémia magától létrejött közöttünk.

- magyarázta Ryan, akit csak azután kínálták meg a szereppel, miután Peter Fonda, Michael Douglas és Jeff Bridges is visszadobta azt.

A 81 éves McGraw a zenét emelte ki.

Volt olyan, hogy esténként az operatőrrel kivágtunk egy csomó részt, ahol nem volt dialógus, ahol pedig kellett, a tökéletesen megválasztott zenék segítették a filmet, sőt, elmondható, hogy azok emelték hihetetlen magasságokba.

- mondta a színésznő.

Majd újságírói kérdésre, miszerint hogyan érzik ötven év múlását, így feleltek: "Iszonyú gyorsan eltelt, mindenre emlékszem." - válaszolta Ryan O'Neal. "Van, hogy egyetlen hónap is évmillióknak tűnik, de ez az ötven év nagyon gyorsan lepergett. Az idő egy bizarr dolog." - elmélkedett Ali McGraw.