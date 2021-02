Hírességek, akiknek meggyűlt a baja az adóhatósággal

Megosztás Tweet



Hírnév és pénz ide vagy oda, ők sem állnak a jog felett!

George Clooney amerikai színész-rendező neje, Amal Clooney (Nemzeti Fotótár/EPA/Ettore Ferrari)

Sok minden bizonytalan az életben, azt azonban biztosra vehetjük, hogy ha adótartozásunk van, azt bizony a hatóság könyörtelenül behajtja! A sztárok vagyonuk és státuszuk miatt, igencsak kiváltságosnak nevezhetik magukat, a szövetségi adóhatóság azonban nem gördít eléjük vörös szőnyeget.

Néhány neves sztár pedig saját bőrén tapasztalta meg, hogy bizony még ők sem állnak a törvény felett. Voltak akik szándékosan hamisították meg az adóbevallásaikat, mások csak ügyetlen könyvelőt választottak. Íme néhány híresség, akiknek komolyan meggyűlt a baja az adóhatósággal.

George Clooney

Amikor George 2014-ben megkérte kedvese, Amal kezét Amerikában egy hét karátos gyémántgyűrűvel, nem hitte, hogy később adócsalással vádolják majd. Miután a pár Angliába költözött sorra azt találgatták a bulvárlapok, hogy vajon a helyi jogszabályoknak megfelelően járt-e el a pár székhelyük áthelyezésekor. Tudni illik ugyanis, hogy az Európai Unión kívülről, az országba bevitt ékszerek után adózni kell. Ez Amal csillagászati összeget érintő gyűrűje estén közel 35 millió forintnak felel meg, ennyit követelt az adóhivatal Clooney-éktól.

Lauryn Hill (Nemzeti Fotótár/EPA/Cyril Zingaro)

Lauryn Hill

Az Apácashow 2 sztárját, Lauryn Hillt három hónapos börtönbüntetésre ítélték 2013-ban, miután 2005 és 2007 között mintegy 1,8 millió dollárnyi adót nem fizetett be. A Grammy-díjas sztár jó magaviselettel néhány nappal hamarabb szabadulhatott, melyet újabb három hónap házi őrizet követett. 2016-ban ismét arról cikkeztek a lapok, hogy újabb hátralékot halmozott fel, melyet Hill akkor tagadott.

Wesley Snipes (Nemzeti Fotótár/EPA/Will Oliver)

Wesley Snipes

2008-ban a Penge 7 millió dolláros adótartozás miatt került bíróság elé, mivel 1999 és 2001 között mondjuk úgy, elfelejtette benyújtani az adóbevallásait. A színészt három év börtönbüntetésre ítélték, melyet egy pennsylvaniai szövetségi börtönben kellett letöltenie. 2010 decemberében vonult rács mögé, majd 2013 áprilisában házi őrizetbe helyezték, amit az év júliusában oldottak fel. Azonban Snipes ügye ezzel nem ért véget, 2018 novemberében ugyanis az adóhivatal 9,5 millió dollárnyi be nem fizetett adót követelt tőle.

Lindsay Lohan (Fotó: Nemzeti Fotótár/EPA/Pool/Joe Klamar)

Lindsay Lohan

A jobb napokat is látott színésznő több különböző okból már bejáratosnak számított a rácsok mögött, főleg drog -és alkoholproblémái miatt, az adóhátraléka miatt azonban nem került hűvösre. Lohan 233 ezer dolláros tartozását szinte azonnal, a felszólítást követő napokban megpróbálta rendezni, melyben hiszik vagy sem, Charlie Sheen sietett a segítségére, aki saját zsebéből 100 ezer dollárral egészítette ki Lindsay tartalékát.

Naomi Campbell (Nemzeti Fotótár/EPA/Alba Vigaray)

Naomi Campbell

A topmodell sem volt mindig naprakész a kötelezettségeivel. 2010-ben Naomi is felszólítólevelet kapott New York-i Carnegie Hall Tower felhőkarcolóban található lakására címezve, miszerint 63 487 dollárnyi hátralékot halmozott fel. Az ügy nem került bíróság elé, így vélhetően a manöken inkább rendezte az összeget.

Stephen Baldwin

2013-ban szalagcímek sora szólt Stephen Baldwin bírósági ügyéről, aki bűnösnek vallotta magát, miszerint 2009-ben és 2010-ben nem fizette be New York államnak a 400 ezer dollárnyi jövedelemadóját. A színész akkor úgy nyilatkozott, nem szándékos adócsalásról van szó, csupán rossz tanácsokat kapott az ügyvédjétől és az adótanácsadójától. Baldwin azzal, hogy egy éven belül rendezte hátralékát elkerülte a börtön mellett a próbaidőt is.

Sophia Loren olasz színésznő (Fotó: Nemzeti Fotótár/MTI/EPA/Nina Prommer)

Sophia Loren

A színésznőt egy az 1974-es adóbevallásában talált hiba miatt ítélték el adócsalás vádjával, melyet Loren szerint a könyvelője rontott el. Az akkor Párizsban élő Sophiának két választása volt, vagy száműzik Olaszországból, és nem látogathat többé haza édesanyjához, vagy vállalja a börtönt.

1982-ben az olasz színésznő 17 napot töltött egy casertai körzeti fogdában, a rá kiszabott 30 nap helyett, ahol 23 másik társával együtt, apácák társaságában, cellájában egy televízióval vészelte át a nehéz időszakot. 2013-ban a római semmítőszék egyébként újravizsgálta a színésznő adóbevallását, melyben a számok mégis csak megfeleltek a valóságnak.